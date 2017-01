El Subsecretario de Asuntos Agrarios de La Pampa, Alexis Benini, defendió la posición de su provincia ante la venta de carne. La Pampa quiere eliminar las restricciones para comercializar en Río Negro y Neuquén. Aseguran que pueden ofrecer cortes a precios más económicos y que, por una cuestión política, se sostiene la barrera sanitaria del río Colorado. En AM 740, Benini aseguró que el SENASA les confesó que no hay riesgo para la región. Por esto el funcionario pampeano señaló que la prohibición vigente responde a intereses comerciales.

“Lo que hemos es pedirle al SENASA que se expida. La dirección de epidemiología hizo un análisis de riesgo y por el tipo de consumo y porque no existe virus es que lo de ‘sanitario’ no es así. No existen riesgos. Es imposible generar un riesgo. Lo dice el SENASA”, explicó el ingeniero en AM 740. “Argumentos sanitarios no hay. Reconocen el informe técnico y reconocen que es una cuestión comercial, que es querer venderle a Estados Unidos. Habría que ver si tenemos las condiciones para exportar. Creo que la única forma de desarrollarnos como Patagonia, en ganadería, sería el trabajo en conjunto y no cobrar el precio que se les cobra a los consumidores internos”, expresó Benini. El gobierno de La Pampa afirma que es una mentira el discurso que sostiene Río Negro sobre este tema.

“Tenemos que dejar de decir barrera sanitaria. Son argumentos comerciales que se esgrimen desde los gobiernos de Río Negro y la Nación. Defienden intereses que responden a otra cosa. El Ministro Buryaile contesta desde lo comercial. Se encargará de decirle a los patagónicos por qué tenemos que pagar el doble. No tienen argumentos, no tienen cara”, dijo Benini en AM 740. El ingeniero agregó que el contrabando de mercadería existe y se ignora. “La apertura de la plancha de asado no sólo sería para La Pampa, no es exclusiva. La verdad es que con mayor cantidad de productos, los costos van a bajar. Eso lo va a regular el mercado. Tendrían la posibilidad de comprarle a uno o a otro”, explicó. En territorio pampeano, el kilo de asado se paga entre $70 y $90.

Los funcionarios de la vecina provincia se muestran predispuestos al diálogo. Sin embargo, no descartan definir este tema desde lo legal. “No se le puede seguir mintiendo a la gente. Espero que se resuelva con criterio técnico y entendiendo las necesidades de cada región. No se puede poner una barrera comercial. Tenemos que comprometernos como país y como región”, enfatizó Benini. “Si el informe del organismo que regula dice que no existe riesgo en la plancha de asado y es claro, entonces, se acaba el argumento y hay que comenzar a ponerse de acuerdo. Queremos que nos entiendan”, sentenció el Subsecretario.